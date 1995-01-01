Регистрация и защита объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом

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и регистрации

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Лицензионные договоры

Сублицензионные договоры

Договоры коммерческой концессии (франчайзинг)

Договоры залога

Договоры авторского заказа

Другие услуги

Продление срока действия товарного знака

Дубликаты документов

Восстановление действия патентов

Поддержание патентов в силе

Внесение изменений в охранные документы

Внесение изменений в Государственные реестры объектов интеллектуальной собственности

Дополнительная информация об услугах и ценах
Наши специалисты
Грунина Алла Ефимовна
Генеральный директор
Патентный поверенный РФ
рег. № 401
Смирнова Ирина Михайловна
Заместитель генерального директора
Патентный поверенный РФ
рег. №837
Пилишкина Людмила Станиславовна
Руководитель отдела изобретений, полезных моделей
Патентный поверенный РФ (рег. №895), Евразийский (рег. №231)
Радина Наталья Борисовна
Руководитель отдела промышленных образцов
Патентный поверенный РФ
рег. №894
Грунин Ефим Валерьевич
Юрист
Патентный поверенный РФ
рег. № 1677
Плисова Ольга Владимировна
Патентный поверенный РФ
рег. №1990
Юрьева Ирина Леонидовна
Заведующая отделом товарных знаков
Мацай Светлана Сергеевна
Специалист по защите исключительных прав, программ для ЭВМ и баз данных
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Более 4000 клиентов
Бесплатная консультация

Своевременное и грамотное оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности – это шаг, который выделит Вас среди конкурентов и поможет интенсивному развитию Вашей компании в дальнейшем.

Мы готовы предоставить Вам бесплатные консультации. Вам помогут правильно выбрать объект для патентования и защиты,  разработать стратегию действий, понять, какие именно регистрационные процедуры требуется пройти в конкретном случае, оценить перспективы патентования.

Обратившись к нашим специалистам, Вы всегда можете рассчитывать на квалифицированный совет.

Вы можете позвонить нам или отправить электронное письмо с помощью формы на сайте
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Контакты
Адрес офиса:
Москва, Бережковская набережная, д. 20, строение 19, проходная завода «ПЛАСТИК», 3 этаж.

Как доехать?
Станция метро «Киевская». От метро автобусами до остановки “ТЭЦ №12” или “Патентное ведомство”
Часы работы:
Понедельник-Пятница с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресение — выходной
Телефоны:
+7 (495) 232-64-90+7 (495) 232-37-93+7 (499) 240-14-65+7 (499) 240-44-67
Электронный адрес:
info@yustis.ru
Почтовый адрес компании: 121165, Москва, Г-165, а/я 15, ЮСТИС
Факс: +7(499)240-44-67
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