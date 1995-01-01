Бесплатная консультация

Своевременное и грамотное оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности – это шаг, который выделит Вас среди конкурентов и поможет интенсивному развитию Вашей компании в дальнейшем.



Мы готовы предоставить Вам бесплатные консультации. Вам помогут правильно выбрать объект для патентования и защиты, разработать стратегию действий, понять, какие именно регистрационные процедуры требуется пройти в конкретном случае, оценить перспективы патентования.



Обратившись к нашим специалистам, Вы всегда можете рассчитывать на квалифицированный совет.

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